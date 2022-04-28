В Польше с начала полномасштабной войны официально трудоустроились 100 тыс. украинцев, - польское Минсоцполитики

Об этом сообщает издание РАР со ссылкой на министершу семьи и социальной политики Польши Марлену Малонг.



По словам Малонг, правительство Республики Польша готовит очередной пакет решений, который упростит украинским беженцам доступ к польскому рынку труда и позволит им активнее трудоустраиваться на территории страны.

Министр добавила, что граждане Украины могут воспользоваться учебой, стажировкой и специальными ваучерами, которые готовят государственные службы занятости.



По ее данным, в Польше официально трудоустроилось около 100 тыс. украинцев.



"Мы очень счастливы, потому что это свидетельствует о том, что эти люди готовы работать, что они хотят оставаться с нами дольше", – говорит Малонг.

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