В Польше с начала полномасштабной войны официально трудоустроились 100 тыс. украинцев, - польское Минсоцполитики
В Польше с начала полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, официально трудоустроились около 100 тыс. украинцев
Об этом сообщает издание РАР со ссылкой на министершу семьи и социальной политики Польши Марлену Малонг.
По словам Малонг, правительство Республики Польша готовит очередной пакет решений, который упростит украинским беженцам доступ к польскому рынку труда и позволит им активнее трудоустраиваться на территории страны.
Министр добавила, что граждане Украины могут воспользоваться учебой, стажировкой и специальными ваучерами, которые готовят государственные службы занятости.
По ее данным, в Польше официально трудоустроилось около 100 тыс. украинцев.
"Мы очень счастливы, потому что это свидетельствует о том, что эти люди готовы работать, что они хотят оставаться с нами дольше", – говорит Малонг.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.86
- Актуальное
- Важное