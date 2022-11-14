В Польше решили изменить стратегию по беженцам: помогут обустраивать модульное жилье в Украине
Польша решила изменить стратегию в отношении украинских беженцев, чтобы стимулировать людей оставаться в Украине, а уехавших - возвращаться на Родину
Об этом пишет Rzeczpospolita .
В Польше подсчитали, что если жители будут продолжать массово бежать из Украины, в 2030 году их будет около 35 миллионов.
"Депопуляция страны была бы смертельна для Украины", - пишет издание.
Потому Польша решила стимулировать украинцев возвращаться домой и для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек.
"Конечно, может быть другая ситуация, потому что зима, а также события, связанные с динамикой войны, могут привести к тому, что люди будут приезжать к нам чаще. Давайте подготовимся к такому повороту событий. На следующей неделе состоятся видеоконференции воевод с местными органами власти" , чтобы обновить информацию о местах, которые можно использовать в случае наплыва беженцев. Но, на наш взгляд, такого сценария не будет", - сказал уполномоченный представитель правительства по делам военных беженцев из Украины Павел Шефернакер.
"Сегодня нет никаких признаков того, что начнется новая волна беженцев", – добавил он.
Первый модульный городок был открыт во Львове. На сегодняшний день уже построено 19 подобных центров во Львовской, Киевской, Черниговской областях. Еще 8 модульных городков строят в Киевской области.
Отмечается, что дома могут быть построены отдельно или объединены в одной локации. Каждая комната меблирована. Также на территории центра предусмотрены оборудованные туалеты, склады, медпункт и столовая.
- В Чехии ранее сообщалось, что вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова уехать в ЕС на зиму.
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