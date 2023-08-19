В Польше разоблачили группу беженцев из Украины, завербованных РФ для диверсий, - СМИ
Польские правоохранители разоблачили группу завербованных спецслужбами РФ беженцев из Украины, которые должны следить за перевозкой вооружений в нашу страну и готовить диверсии на территории страны.
Об этом говорится в публикации The Washington Post.
По данным польских правоохранителей, в главном управлении генштаба РФ поручали завербованным вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах. Были и более серьезные задачи – пускать под откос поезда, перевозящие оружие в Украину.
В Польше считают, что это представляло серьезную угрозу со стороны РФ на территории НАТО с начала полномасштабной войны против Украины, отмечает издание.
Среди задержанных – 12 украинских беженцев, один россиянин и три гражданина Беларуси. Правоохранитель, участвующий в расследовании, пишет издание, сообщил, что этим наемникам было поручено совершать поджоги и убийства.
По данным Службы внутренней безопасности Польши (ABW), Москва вербовала беженцев, используя, в том числе русскоязычные телеграммы-каналы. Объявления для потенциальных диверсантов размещались среди предложений о работе и аренде жилья. В объявлениях обещали заплатить несколько долларов за размещение антиамериканских и антинатовских лозунгов. После этого предлагались более сложные задачи за большую плату.
Завербованным платили криптовалютой и банковскими переводами с неотслеживаемых счетов.
Как добавляет издание, обнаружены потенциальные диверсанты случайно: прохожий заметил объектив камеры, выглядывавший из-за кустов на важном участке трассы и сообщивший об этом соответствующим органам. Используя данные камер и другую информацию, правоохранители вышли на всю группировку.
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