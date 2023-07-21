В Польше разбился разведывательный беспилотник, принадлежавший армии США
На юго-западе Польши разбился военный разведывательный беспилотник, который использовался солдатами Соединенных Штатов Америки для тренировочного полета
Об этом сообщило польское министерство обороны, передает Reuters.
Отмечается, что в среду, 19 июля, частное радио RMF сообщило о находке дрона в лесу вблизи села Тшебен на юге Польши. Тогда случайный прохожий позвонил в экстренные службы и сказал, что видел, как в этом районе падает объект.
"Полученная информация показывает, что во время тренировочного полета солдат США связь с беспилотником была потеряна, а затем он упал в лесной зоне", - сообщило министерство обороны Польши.
Там добавили, что никто не пострадал и разрушений в результате инцидента нет. Впоследствии беспилотник был передан американской стороне, которой принадлежит дрон.
В Reuters напомнили, что Польша, которая является членом НАТО, находится в состоянии повышенной готовности из-за возможных нарушений ее воздушного пространства.
- 21 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что страна приняла решение переместить свои войска с запада на восток из-за возможных угроз на фоне сообщений об обучении наемников ПИК Вагнера в Беларуси.
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