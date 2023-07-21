Об этом сообщило польское министерство обороны, передает Reuters.

Отмечается, что в среду, 19 июля, частное радио RMF сообщило о находке дрона в лесу вблизи села Тшебен на юге Польши. Тогда случайный прохожий позвонил в экстренные службы и сказал, что видел, как в этом районе падает объект.

"Полученная информация показывает, что во время тренировочного полета солдат США связь с беспилотником была потеряна, а затем он упал в лесной зоне", - сообщило министерство обороны Польши.

Там добавили, что никто не пострадал и разрушений в результате инцидента нет. Впоследствии беспилотник был передан американской стороне, которой принадлежит дрон.

В Reuters напомнили, что Польша, которая является членом НАТО, находится в состоянии повышенной готовности из-за возможных нарушений ее воздушного пространства.