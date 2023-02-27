Об этом сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает PAP.

"Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется при обучении… Это перспектива на несколько недель", – отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что обещанные премьером Польши Матеушем Моравецким танки PT-91 и Т-72 также "являются вопросом недель".

"Они практически в процессе передачи, поэтому в скором времени будут в Украине", – добавил он.