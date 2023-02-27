В Польше рассказали, когда передадут Украине 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy
Украина получит от Польши 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy в течение нескольких недель – как только завершится обучение украинских военных
Об этом сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает PAP.
"Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется при обучении… Это перспектива на несколько недель", – отметил он.
Чиновник также подчеркнул, что обещанные премьером Польши Матеушем Моравецким танки PT-91 и Т-72 также "являются вопросом недель".
"Они практически в процессе передачи, поэтому в скором времени будут в Украине", – добавил он.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что 18 танков Leopard 2 A6 поступят в Украину из ФРГ до конца марта.
- 24 февраля Польша стала первой страной, успешно передавшей первые четыре танка Leopard 2A4 Украине.
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