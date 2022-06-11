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В Польше работают пункты социальной помощи для украинских беженцев. Список адресов

11 июня, 2022 суббота
14:44
беженцы из Украины

Украинцы в Польше могут получить социальную помощь. Недавно специальный пункт с гуманитарной помощью заработал в Варшаве, а в Кракове открылся еще один пункт с бесплатной едой для украинцев

Об этом пишет портал inPoland.

4 июня в Варшаве был открыт социальный магазин Free Ukraine Store, где украинские беженцы могут бесплатно получить все необходимые вещи и одежду. Он расположен на улице Поцискова, 4, в торговом центре CityMarket. Там есть одежда, детские игрушки и другие необходимые для дома вещи. Проект был создан группой женщин, объединившихся в местной группе в социальной сети фейсбук еще в начале марта.

В Кракове заработал еще один пункт с бесплатным питанием для беженцев из Украины. Это пункт помощи от World Central Kitchen. Он расположен напротив бывшего торгового центра Plaza, где сейчас проживают более 300 украинцев, покинувших свои дома из-за войны. Волонтеры этого пункта планируют готовить и раздавать до нескольких тысяч порций ежедневно. Пункт работает с 11:00 до 19:00.

В Гливице пункт помощи беженцам из Украины расположен по адресу: улица Ясная, 31-Б.

Во Вроцлаве работает пункт юридической помощи. Юристы проводят консультации и помогают решить вопросы о взыскании алиментов, лишении родительских прав, разводе, разделе имущества, признании права на имущество или наследство и т.д. Компания сотрудничает с нотариусами в Украине. Пункт расположен на Вишневом проспекте 36, 107-А.

В Тихах работает пункт помощи иностранцам. Люди, не знающие польского языка, могут получить информацию и поддержку в решении повседневных вопросов. Также можно пройти языковой курс. Центр расположен на площади Св. Анны, 2.

  • Польша продолжит выплачивать помощь украинским беженцам в 40 злотых в день до 1 июля.
  • Почти половина находящихся в Польше украинцев хотят вернуться в Украину, как только закончится война, а 17% из них планируют остаться навсегда. Об этом свидетельствуют данные опроса Междисциплинарной лаборатории исследований войны в Украине.

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