В Польше пьяный мэр спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии, - RFM24
Глава города Новое Място в Мазовецком воеводстве в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП, столкнувшись с эвакуатором. После этого он объехал транспортное средство и отправился дальше
Об этом сообщает RFM24.
53-летний мэр, управляя автомобилем Skoda, столкнулся с эвакуатором. После аварии он объехал поврежденное транспортное средство и отправился дальше. В этот момент вдогонку за беглецом отправились водитель эвакуатора и один из свидетелей инцидента.
Через несколько сотен метров Skoda остановилась. Потерпевший и свидетель, начав разговор с водителем, поняли, что мужчина говорил неразборчиво и с трудом держит равновесие. Они также почувствовали запах алкоголя и вызвали полицию. Анализ показал 2 процента алкоголя в организме мэра – его доставили в медучреждение.
Отмечено, что у мэра отнимут водительские права. Он будет отвечать за вождение в нетрезвом состоянии, а также за ДТП.
В пятницу утром чиновник был на работе в своем офисе. Он заявил журналистам, что "нормально выполняет свои функции" и не комментирует инцидент ДТП.
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