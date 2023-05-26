В Польше пьяный мэр спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии, - RFM24

Об этом сообщает RFM24.

53-летний мэр, управляя автомобилем Skoda, столкнулся с эвакуатором. После аварии он объехал поврежденное транспортное средство и отправился дальше. В этот момент вдогонку за беглецом отправились водитель эвакуатора и один из свидетелей инцидента.

Через несколько сотен метров Skoda остановилась. Потерпевший и свидетель, начав разговор с водителем, поняли, что мужчина говорил неразборчиво и с трудом держит равновесие. Они также почувствовали запах алкоголя и вызвали полицию. Анализ показал 2 процента алкоголя в организме мэра – его доставили в медучреждение.

Отмечено, что у мэра отнимут водительские права. Он будет отвечать за вождение в нетрезвом состоянии, а также за ДТП.

В пятницу утром чиновник был на работе в своем офисе. Он заявил журналистам, что "нормально выполняет свои функции" и не комментирует инцидент ДТП.