В Польше провели военные учения с союзниками: учли и украинский опыт

Об этом сообщает Миноборона Польши.

Учения стали самым масштабным учебным проектом польской 16-й механизированной дивизии в 2022 году, а вместе с тем итогом подготовки всех подразделений в структурах этой дивизии. В учениях приняли участие 2 тысячи военнослужащих – это военные подразделения польской армии и союзников, которые входят в состав Батальонной боевой группы НАТО. Также к учениям привлекли тысячу единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

Сценарий учений предусматривал выполнение задач по преодолению водного препятствия в сочетании с приземлением и реагированием на массовые мероприятия. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами

"Мы координируем разные воинские части, чтобы бойцы прекрасно знали, как взаимодействовать между собой. Думаю, все у нас есть четкая оценка высокого мастерства наших воинов. Но для того, чтобы эти навыки сохранялись, необходимо организовывать такие учения, как ТУМАК, на аварийных площадках, вне военных полигонов В эпизодах учений были задачи, вытекающие из текущих задач бойцов, и задачи были сформулированы на основе, с одной стороны, нашего опыта, а с другой – наблюдений на поле боя в Украине. Россия. Мы также видим, какие эффективные методы обороны использует Украина. Мы должны быть готовы использовать этот опыт и сдерживать агрессора", – сказал наблюдавший за учениями глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

Справочно. Сувальский коридор – 100-километровый малонаселенный отрезок границы между Польшей и Литвой, отделяющий российский эксклав Калининград от материковой части России. С 2014 года НАТО уделяет особое внимание защите Сувальского коридора, который имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса – он соединяет страны Балтии с другими материковыми государствами-членами НАТО и является основным направлением переброски войск в балтийские союзники и их вооружение.

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