Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Цель этого форума помочь украинским громадам наладить длительные и дружеские отношения с иностранными партнерами. Основные громады, которые были приглашены к участию в этом мероприятии, наиболее пострадавшие от российской агрессии. Но участвовать могут все громады, поэтому есть представители и с Востока, и с Запада, и из Центра Украины, где присутствуют главы городов, сел и громад, инфраструктура которых была разрушена российской армией, а также участвуют представители громад, которые долгое время были в оккупации, таких как Чугуев, Ахтырка и другие. Представители Польши, Германии, Швеции в ответ предлагали свои кейсы, кому они уже в Украине помогают, и еще готовы оказывать поддержку, но, чтобы это была адресная помощь", - отметила корреспондент.



Мария Черняховская добавила, что иностранные партнеры заинтересованы в таком мероприятии, чтобы узнать больше о реальных потребностях украинских громад.

По состоянию на декабрь 2022 года в Минреинтеграции сообщили, что, начиная с 24 февраля, 13,6 млн украинцев получили от международных организаций гуманитарную помощь, в основном продукты питания и предметы первой необходимости

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