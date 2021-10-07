В Польше произошли два ДТП с украинцами: два человека умерли, один - в больнице в тяжелом состоянии
В городе Катовице 6 и 7 октября произошли два ДТП, в которых погибли двое граждан Украины, еще один - получил тяжелые травмы
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь городской полиции Агнешка Жилка.
"В четверг утром на съезде с дороги национального значения №86 на дорогу национального значения №79 в ДТП попали два гражданина Украины в возрасте 21 и 22 года, которые ехали на автомобиле Opel Astra. По неизвестным причинам они съехали с дороги, автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. Они погибли на месте", - заявила она.
В то же время 6 октября, в одном из тоннелей 43-летний гражданин Украины, который ехал грузовиком, съехал с дороги и врезался в защитный экран, повредив систему управления, которая отвечает за электроэнергию и вентиляцию в тоннеле.
"Человек без сознания в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Кроме украинца никто не пострадал ", - сообщила Жилка.
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