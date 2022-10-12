В Польше произошла утечка на нефтепроводе "Дружба"
В Польше 11 октября обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба", по которому сырую нефть транспортируют из России в Германию
Об этом сообщила пресс-служба польского оператора PERN.
Утечка произошла на одной из двух нитей западного участка трубопровода - примерно в 70 километрах от Плоцка. Это основной путь, по которому сырая нефть попадает в Германию из РФ. Тиска на поврежденной нити немедленно выключили. Вторая нить работает без изменений. Причины утечки неизвестны.
Другие элементы инфраструктуры PERN работают в стандартном режиме, в частности, Поморский участок, транспортирующий танкерами сырую нефть в Польшу, а впоследствии - в Германию.
На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы для оценки ситуации, охраны территории и начала работ. Службы PERN принимают меры по алгоритмам, предусмотренным для подобной ситуации.
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