Об этом сообщила пресс-служба польского оператора PERN.

Утечка произошла на одной из двух нитей западного участка трубопровода - примерно в 70 километрах от Плоцка. Это основной путь, по которому сырая нефть попадает в Германию из РФ. Тиска на поврежденной нити немедленно выключили. Вторая нить работает без изменений. Причины утечки неизвестны.

Другие элементы инфраструктуры PERN работают в стандартном режиме, в частности, Поморский участок, транспортирующий танкерами сырую нефть в Польшу, а впоследствии - в Германию.

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы для оценки ситуации, охраны территории и начала работ. Службы PERN принимают меры по алгоритмам, предусмотренным для подобной ситуации.