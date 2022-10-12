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В Польше произошла утечка на нефтепроводе "Дружба"

12 октября, 2022 среда
11:29
Экономика

В Польше 11 октября обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба", по которому сырую нефть транспортируют из России в Германию

Об этом сообщила пресс-служба польского оператора PERN.

Утечка произошла на одной из двух нитей западного участка трубопровода - примерно в 70 километрах от Плоцка. Это основной путь, по которому сырая нефть попадает в Германию из РФ. Тиска на поврежденной нити немедленно выключили. Вторая нить работает без изменений. Причины утечки неизвестны.

Другие элементы инфраструктуры PERN работают в стандартном режиме, в частности, Поморский участок, транспортирующий танкерами сырую нефть в Польшу, а впоследствии - в Германию.

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы для оценки ситуации, охраны территории и начала работ. Службы PERN принимают меры по алгоритмам, предусмотренным для подобной ситуации.

  • 26 сентября в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .
  • 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
  • 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
  • На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
  • НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.
  • Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
  • Позже, 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
  • 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении истечения газа.
  • 2 октября власти Дании заявили, что в газопроводе "Северный поток - 1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.
  • 3 октября Швеция зафиксировала новую утечку газа из "Северного потока - 2"

 

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