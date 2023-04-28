В Польше продолжают падать цены на зерно, несмотря на отсутствие поставок из Украины
Несмотря на остановку поставок из Украины в Польше продолжают падать цены на зерновые и рапс – теперь фермеры обвиняют правительство и перекупщиков
По данным мониторинга цен Agrolok.pl, начиная с 19 апреля цены на пшеницу на польском рынке продолжают падать. Так, если по состоянию на 19 число средняя закупочная цена тонны пшеницы в Польше составляла 1050 злотых, то по состоянию на 27 апреля – 920 злотых. Кукуруза за это время подешевела с 1050 до 930 злотых, а рапс - с 2060 до 1880 злотых.
Если до введения эмбарго на украинское продовольствие польская Агроуния (союз фермеров), наиболее активно организовывавшая протесты против продукции из Украины, обвиняла в обвале цен украинских трейдеров, которые продавали продукцию по демпинговым ценам, то теперь они обвиняют польских перекупщиков и неудачную правительственную агрополитику.
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"Политики ПиС решили, что будут предоставлять доплаты для польских аграриев. Хотя это должно называться выравниванием расходов из-за неправильных решений политиков "Права и Справедливости". И что имеем теперь? Что делают компании, которые торгуют зерном и раньше зарабатывали на торговле украинским зерном? За неделю пшеница подешевела на 150 злотых, рапс – от 250 злотых на тонне, – говорит глава Агроунии Михал Колодзейчак. – Почему так происходит? Потому что ПиС определила два месяца на продажу и доплаты, поэтому посредники говорят: если не продадите нам в этот период, то не получите доплаты. Поэтому становитесь в очередь, потому что времени мало. И таким образом эти доплаты теряют смысл".
- Начиная с февраля этого года польские фермеры неоднократно блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они заявляли, что украинское зерно, которое должно идти по территории Польши только транзитом, попадает на польский рынок, из-за чего цены резко упали.
- 15 апреля официальная Варшава утвердила запрет не только на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу, но и транзит через территорию Польши. Представитель Европейской комиссии заявил , что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.
- 18 апреля стало известно , что в итоге продолжавшихся два дня переговоров принято решение разблокировать для украинской агропродукции транзит через Польшу в порты Европы. Возобновление транзита запланировано с 21 апреля.
- 21 апреля Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом в польские морпорты, Нидерланды и другие страны ЕС. Позже польская сторона уточнила , что транзитом будут пропускать только те грузовики с аграрной продукцией, которые имеют запас горючего в баке, чтобы пересечь территорию Польши без остановок на АЗС. Впоследствии оказалось , что Польше не хватает конвоев для сопровождения транзитных грузовиков с украинским продовольствием, поэтому их возвращают на пункт пропуска.
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