В Польше продолжают падать цены на зерно, несмотря на отсутствие поставок из Украины

По данным мониторинга цен Agrolok.pl, начиная с 19 апреля цены на пшеницу на польском рынке продолжают падать. Так, если по состоянию на 19 число средняя закупочная цена тонны пшеницы в Польше составляла 1050 злотых, то по состоянию на 27 апреля – 920 злотых. Кукуруза за это время подешевела с 1050 до 930 злотых, а рапс - с 2060 до 1880 злотых.

Если до введения эмбарго на украинское продовольствие польская Агроуния (союз фермеров), наиболее активно организовывавшая протесты против продукции из Украины, обвиняла в обвале цен украинских трейдеров, которые продавали продукцию по демпинговым ценам, то теперь они обвиняют польских перекупщиков и неудачную правительственную агрополитику.

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"Политики ПиС решили, что будут предоставлять доплаты для польских аграриев. Хотя это должно называться выравниванием расходов из-за неправильных решений политиков "Права и Справедливости". И что имеем теперь? Что делают компании, которые торгуют зерном и раньше зарабатывали на торговле украинским зерном? За неделю пшеница подешевела на 150 злотых, рапс – от 250 злотых на тонне, – говорит глава Агроунии Михал Колодзейчак. – Почему так происходит? Потому что ПиС определила два месяца на продажу и доплаты, поэтому посредники говорят: если не продадите нам в этот период, то не получите доплаты. Поэтому становитесь в очередь, потому что времени мало. И таким образом эти доплаты теряют смысл".