В Польше призывают ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций
ЕС должен совместно работать над утверждением седьмого пакета санкций, включающем полный отказ от газа из России
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Укринформ .
Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
Он также подчеркнул, что место Украины – в Евросоюзе.
"Мы ожидаем положительной рекомендации от Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса страны-кандидата. Мы надеемся, что на следующем заседании Европейский совет примет положительное решение по этому поводу", - добавил министр.
Он отметил, что это не изменяет позицию Польши по поддержке евроинтеграции стран Западных Балкан.
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