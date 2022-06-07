Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Укринформ .

Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Он также подчеркнул, что место Украины – в Евросоюзе.

"Мы ожидаем положительной рекомендации от Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса страны-кандидата. Мы надеемся, что на следующем заседании Европейский совет примет положительное решение по этому поводу", - добавил министр.

Он отметил, что это не изменяет позицию Польши по поддержке евроинтеграции стран Западных Балкан.

31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций

4 июня в Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Евросоюз уже приступил к работе над новым пакетом санкций против России.

7 июня посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Украина работает над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.