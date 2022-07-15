Об этом передает Polskie Radio со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента.

Президент Дуда подписал изменения в закон о Центре польско-российского диалога и взаимопонимания. Целью закона является преобразование Центра польско-российского диалога и взаимопонимания в Центр Диалога имени Юлиуша Мерошевского, целью которого будет инициирование, поддержка и осуществление действий для диалога и взаимопонимания в отношениях между поляками и народами Восточной Европы, в частности с украинцами, белорусами, грузинами, молдованами и россиянами.

"Внесение изменений в закон продиктовано изменением международного обстоятельства, произошлоедшего в результате войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года", – говорится в объяснении.

В пояснительной записке указывалось, что продолжение деятельности Центра польско-российского диалога и взаимопонимания "при отсутствии подобного института, который бы занимался украинскими или белорусскими вопросами, будет восприниматься как явная привилегия со стороны польского государства по диалогу с Россией".

"Более того, сотрудничество с аналогичным российским институтом, созданным для диалога, не принесло ощутимых результатов из-за решающего влияния на его деятельность националистических и советофильских кругов", - говорится в записке.

В поправке предусмотрена, среди прочего, ликвидация одного из органов Центра, то есть Международного совета Центра польско-русского диалога и взаимопонимания, а также изменения в обязательном знании иностранных языков директором Центра – вместо знания русского введено знание английского и украинского или русского языков.

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