В Польше предупредили о высоком уровне пожарной опасности
Правительственный центр безопасности Польши (RCB) в субботу, 13 мая, объявил об опасности возникновения лесных пожаров в семи уездах страны
Об этом сообщило "Польское радио".
"Сегодня и завтра, 13-14 мая, высока опасность лесных пожаров. Тревога RCB в Хощенском уезде Западнопоморского воеводства, Стшелецко-Дрезденецком уезде Любушского воеводства, а также в районах Цехановского, Маковского, Млавского, Остроницкого и Песковского" в правительственном центре сохранности.
Также добавляется, что находящимся в этих районах людям направили сообщения о высоком уровне пожарной опасности в лесах.
Центр призвал не использовать открытый огонь в лесу и близ него, а также быть очень осторожными.
- 5 мая сообщалось, что лесной пожар в Канаде вышел из-под контроля: люди покидают свои дома.
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