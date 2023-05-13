В Польше предупредили о высоком уровне пожарной опасности

Об этом сообщило "Польское радио".

"Сегодня и завтра, 13-14 мая, высока опасность лесных пожаров. Тревога RCB в Хощенском уезде Западнопоморского воеводства, Стшелецко-Дрезденецком уезде Любушского воеводства, а также в районах Цехановского, Маковского, Млавского, Остроницкого и Песковского" в правительственном центре сохранности.

Также добавляется, что находящимся в этих районах людям направили сообщения о высоком уровне пожарной опасности в лесах.

Центр призвал не использовать открытый огонь в лесу и близ него, а также быть очень осторожными.