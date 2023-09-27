Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Польше предложение Украины по лицензированию агропродукции назвали хорошим

В Польше предложение Украины по лицензированию агропродукции назвали хорошим

27 сентября, 2023 среда
13:51
Экономика

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал предложение Украины о лицензировании агропродукции хорошим и готов рассмотреть этот план подробнее

Об этом пишет PAP .

"Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре вида зерновых до конца года, то лицензии не будут выданы. Это вопрос, который наша сторона должна рассмотреть, но внешне это предложение выглядит как хорошее предложение", - заявил Телус.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Польша, а не Украина.

Телус добавил, что сейчас "важно разрабатывать долгосрочные механизмы".

"Если мы говорим, что Украина хочет присоединиться к Европейскому Союзу и она хочет, и мы соглашаемся с этим политически, если мы сегодня не разработаем механизмы, по которым будем принимать решения, они никогда не будут хорошо работать. Поэтому мы обязательно будем работать над этим", - резюмировал министр.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния отреагировала на план сразу.

Новости
Мир
Украина
Польша
зерно
экспорт зерна
Читайте также:
ракета
26 сентября, 2023 вторник
Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, - Rzeczpospolita
26 сентября, 2023 вторник
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
Зґвалтування дитини
26 сентября, 2023 вторник
"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 40.94
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
15:00
OPINION
"Одеяло для Коломойского". Как звезды 1+1 обнулили себя поддержкой Игоря Валерьевича
14:59
Новый российский фейк: в Венеции якобы сделали унизительное граффити о контрнаступлении ВСУ
14:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Эксклюзив
Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге
14:36
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
14:33
В Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 украинскими воинами из полка "Азов"
14:22
Приобретенные за деньги доноров United24 реанимобили поступят в 5 областей
14:06
В Херсонской области трактор взорвался на российской мине: водитель погиб
14:00
Россияне стали чаще грабить местных жителей ВОТ на Херсонщине, - ЦНС
14:00
PR
Укргазбанк запустил программу кредитования для ФЛП за 1 день в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%"
13:58
Роберт Фицо
Фаворитом на парламентских выборах в Словакии будет партия пророссийского экс-премьера Фицо, - опрос
13:56
Победа Украины в войне с РФ не имеет никакого отношения к стратегии нацобороны Германии, - Писториус
13:49
Двум российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы
13:38
В Минздраве заверили, что не будут ограничивать выезд военнообязанных женщин за границу
13:27
ЧВК Вагнера
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине
13:25
Россия усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсона
13:10
В Киеве попрощались с журналисткой Инной Кузнецовой
13:08
НАТО
В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий, – глава миссии
12:55
Украина в секретном документе предлагала союзникам атаковать производство "шахедов" в России, Иране и Сирии, - The Guardian
12:50
Швейцария согласилась продать Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить запасы после поставок Украине
12:46
В Одессе заказчика и подрядчика подозревают в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича
12:39
В Кремле приказали распространять слухи, что командующий Черноморским флотом РФ вступил в сговор с ВСУ, - движение АТЕШ
12:27
До 14 дней работы и 50 спортивных режимов: Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Бывший адвокат Медведчука и Шария Рыбин получил подозрение в коллаборационизме
12:19
В Запорожской области из 5 населенных пунктов эвакуированы все дети, - ОВА
12:12
В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев
12:11
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
Азербайджан назвал количество погибших военных во время "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
12:07
"Есть продвижение на Донецком направлении", – Зеленский провел ежедневный селектор
11:55
Умер крымский историк и писатель Олекса Гайворонский
11:51
OPINION
Война будет долгой, и США наконец-то это поняли
11:43
Партнерский материал
"Аврора" возвращает любимых казаков! Отправляйся к приключениям в мобильной игре и помогай отстроить школы Украины!
11:38
Binance
Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России
11:32
Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование
11:27
Эксклюзив
Россияне что-то знают и боятся: Згурец о дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus для Украины
11:19
На Запорожье оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и убегают с передовой, - Федоров
11:18
Атака РФ на Киев 21 сентября: СБУ задержала двух корректировщиков
11:16
Иран
США призвали Иран к деэскалации в ядерном вопросе
11:15
Ситуация в энергосистеме: обесточена часть потребителей в 5 областях Украины
11:07
НБУ изменил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале: как это повлияет на экономическую активность
10:57
ОВА призвала эвакуироваться жителей левобережья Днепра в Херсонской области
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV