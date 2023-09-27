В Польше предложение Украины по лицензированию агропродукции назвали хорошим

Об этом пишет PAP .

"Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре вида зерновых до конца года, то лицензии не будут выданы. Это вопрос, который наша сторона должна рассмотреть, но внешне это предложение выглядит как хорошее предложение", - заявил Телус.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Польша, а не Украина.

Телус добавил, что сейчас "важно разрабатывать долгосрочные механизмы".

"Если мы говорим, что Украина хочет присоединиться к Европейскому Союзу и она хочет, и мы соглашаемся с этим политически, если мы сегодня не разработаем механизмы, по которым будем принимать решения, они никогда не будут хорошо работать. Поэтому мы обязательно будем работать над этим", - резюмировал министр.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния отреагировала на план сразу.