В Польше полиция задержала украинца, незаконно перевозившего мигрантов
В Польше задержаны три человека, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу
Об этом сообщает Portal Samorzadowy.
Гражданина Украины, имеющего вид на жительство в Польше, задержали в селе Боратынец-Ляцки. Он рассказал полиции, что перевозил четырех иностранцев, которые незаконно пересекли границу Польши, но вышли из автомобиля.
Украинца задержали, а его автомобиль отбуксировали на стоянку вещественных доказательств.
В полиции отметили, что нелегалов в автомобиле не обнаружили.
- Напомним, ранее в Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник первому главе возрожденного польского государства Юзефу Пилсудскому.
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