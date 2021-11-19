В Польше полиция задержала украинца, незаконно перевозившего мигрантов

Об этом сообщает Portal Samorzadowy.



Гражданина Украины, имеющего вид на жительство в Польше, задержали в селе Боратынец-Ляцки. Он рассказал полиции, что перевозил четырех иностранцев, которые незаконно пересекли границу Польши, но вышли из автомобиля.



Украинца задержали, а его автомобиль отбуксировали на стоянку вещественных доказательств.



В полиции отметили, что нелегалов в автомобиле не обнаружили.

Напомним, ранее в Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник первому главе возрожденного польского государства Юзефу Пилсудскому.