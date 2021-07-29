В Польше поезд протаранил грузовик и сошел с рельсов: 8 пострадавших
Около 6:30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве пассажирский поезд на железнодорожном переезде врезался в грузовик и сошел с рельсов
Об этом сообщает RMF24 .
Поезд немецкой компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.
По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути и почти успел проскочить переезд. Поезд врезался в ее кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.
В результате аварии пострадали 8 пассажиров. Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины. Пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте.
Власти обещают убрать поезд до вечера.
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