В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
В Польском Радлове подожгли машины скорой, которые должны были отправляться как гуманитарная помощь больницам Украины: задержан подозреваемый
Об этом сообщил телеканал TVN24 .
Отмечается, что инцидент произошел 2 марта около 23:00 по Киеву перед зданием администрации города Радлува. Из-за пожара занялись автомобили скорой помощи, которые должны были отправить в качестве госпомощи госпиталям Сумщины и Харьковщины.
Журналисты проинформировали, что одна из карет скорой сгорела полностью, другая – серьезно повреждена, а полиция уже задержала подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель, которого уже привлекали к ответственности в 2019 за подобное преступление.
Обе машины скорой помощи и два других автомобиля должны были отправиться в субботу гуманитарным конвоем в Украину, организованным фондом Moc Przyszłości.
Всего в Украину должны были доставить десять авто – шесть санитарных и четыре пикапа. После пожара колонна сократилась до четырех карет скорой помощи и двух пикапов. Вторая часть транспорта – два грузовика с медицинским оборудованием – машины не пострадали и также уехали в Украину.
"Реанимобили, которые мы должны были передать, крайне важны для местных медиков и спасателей. Ночью я позвонила директору больницы в Харькове, куда должна была ехать скорая, и сказала, что машина сгорела. Он расплакался, не мог перевести дыхание, был разбит", - поделилась президент фонда Диана Дембицкая-Мончка.
- Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Польша находится на втором месте после США по объемам помощи Украине – это включает в себя гуманитарный, военный и финансовый аспект.
- Украина получит от Польши 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy в течение нескольких недель – как только завершатся обучение украинских военных.
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