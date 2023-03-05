В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины

Об этом сообщил телеканал TVN24 .

Отмечается, что инцидент произошел 2 марта около 23:00 по Киеву перед зданием администрации города Радлува. Из-за пожара занялись автомобили скорой помощи, которые должны были отправить в качестве госпомощи госпиталям Сумщины и Харьковщины.

Журналисты проинформировали, что одна из карет скорой сгорела полностью, другая – серьезно повреждена, а полиция уже задержала подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель, которого уже привлекали к ответственности в 2019 за подобное преступление.

Обе машины скорой помощи и два других автомобиля должны были отправиться в субботу гуманитарным конвоем в Украину, организованным фондом Moc Przyszłości.

Всего в Украину должны были доставить десять авто – шесть санитарных и четыре пикапа. После пожара колонна сократилась до четырех карет скорой помощи и двух пикапов. Вторая часть транспорта – два грузовика с медицинским оборудованием – машины не пострадали и также уехали в Украину.

"Реанимобили, которые мы должны были передать, крайне важны для местных медиков и спасателей. Ночью я позвонила директору больницы в Харькове, куда должна была ехать скорая, и сказала, что машина сгорела. Он расплакался, не мог перевести дыхание, был разбит", - поделилась президент фонда Диана Дембицкая-Мончка.