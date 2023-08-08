Об этом информирует Reuters .

"Технические службы PERN восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода на вечер понедельника. Теперь компания сосредоточится на очистке территории и приведении ее в должное состояние", – сообщил оператор 8 августа.

Отмечается, что ранее PERN заявил, что никаких признаков причастности к утечке третьей стороны не было зафиксировано.

Нефтепровод "Дружба" является одним из самых больших в мире и может транспортировать 2 миллиона баррелей в сутки. Общая мощность западного участка обоих нефтепроводов, транспортирующих нефть из центральной Польши в Германию, составляет 27 миллионов тонн сырой нефти в год.