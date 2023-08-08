В Польше починили участок нефтепровода "Дружба", на котором произошла утечка
Польский оператор PERN восстановил полную функциональность нефтепровода "Дружба" после обнаружения утечки на одном из участков
Об этом информирует Reuters .
"Технические службы PERN восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода на вечер понедельника. Теперь компания сосредоточится на очистке территории и приведении ее в должное состояние", – сообщил оператор 8 августа.
Отмечается, что ранее PERN заявил, что никаких признаков причастности к утечке третьей стороны не было зафиксировано.
Нефтепровод "Дружба" является одним из самых больших в мире и может транспортировать 2 миллиона баррелей в сутки. Общая мощность западного участка обоих нефтепроводов, транспортирующих нефть из центральной Польши в Германию, составляет 27 миллионов тонн сырой нефти в год.
- О утечке на польском участке нефтепровода "Дружба", который транспортирует нефть из России в Европу, стало известно вечером 5 августа. Тогда оператор PERNприостановил прокачку нефти.
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