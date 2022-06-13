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В Польше планируют создать две новые войсковые дивизии

13 июня, 2022 понедельник
21:36
война с Россией польша граница

В Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, передает ведомство в Twitter .

Дивизии будут дислоцированы вдоль реки Висла.

По словам Блащака, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований с боевым обеспечением.

"Польше нужна большая, хорошо оснащенная современная армия, способная самостоятельно защищать границы", - сказал министр.

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Польша
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