В Польше планируют создать две новые войсковые дивизии

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, передает ведомство в Twitter .

Дивизии будут дислоцированы вдоль реки Висла.

По словам Блащака, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований с боевым обеспечением.

"Польше нужна большая, хорошо оснащенная современная армия, способная самостоятельно защищать границы", - сказал министр.

Напомним, в конце мая армия Польши начала массовый набор добровольцев .