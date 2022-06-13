В Польше планируют создать две новые войсковые дивизии
В Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии
Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, передает ведомство в Twitter .
Дивизии будут дислоцированы вдоль реки Висла.
По словам Блащака, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований с боевым обеспечением.
"Польше нужна большая, хорошо оснащенная современная армия, способная самостоятельно защищать границы", - сказал министр.
- Напомним, в конце мая армия Польши начала массовый набор добровольцев .
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