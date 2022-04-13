В Польше планируют отменить наказание для воюющих за Украину добровольцев
Верхняя палата парламента Польши приняла законопроект с предложением освободить от наказания граждан, вступивших в ряды интернационального легиона ВСУ
Об этом сообщает Gazeta Prawna.
Согласно действующему законодательству Польши гражданам разрешено воевать на стороне другого государства исключительно с согласия министра внутренних дел или министра обороны Польши.
Без этого участие в военных действиях за границей влечет уголовную ответственность.
Известно, что за законопроект проголосовали 55 сенаторов. Он предлагает разрешать гражданам воевать на стороне Украины против российской агрессии.
Для этого необходимо будет только подать письменное обращение в Минобороны Польши. В случае отсутствия обращения предусмотрен штраф.
Теперь законодательная инициатива должна быть рассмотрена Сеймом страны.
- Напомним, недавно в Минобороны сообщили, что в Интернациональный легион защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран . В частности, добровольцы прибывают из соседних с Украиной государств: Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.
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