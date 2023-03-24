В Польше планируют обязать детей из Украины посещать местные школы
Варшава рассматривает введение обязательного посещения польских школ детьми-беженцами, обучающимися дистанционно. К мерам прибегнут, если война продолжится
Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек.
По словам чиновника, Польша негативно относится к длительному дистанционному обучению украинских детей-беженцев.
"Если такая ситуация длится два, три месяца или пять, то она не изменит много, однако если так будет продолжаться и дальше, мы должны ввести определенный механизм обучения, даже если эти дети не будут изъявлять желание посещать школы в Польше. Мы не можем разрешить , чтобы несколько тысяч детей из Украины были вне системы образования в течение года, двух или трех", - отметил министр.
Минобразования Польши сообщает, что в школах страны обучается около 187 тысяч украинских детей. При этом, по словам чиновников, точную цифру, сколько именно украинцев находится вне системы образования, назвать очень сложно. Однако в случае продолжения войны Варшаве придется вводить соответствующий механизм и отслеживать этот показатель.
Вероятной датой введения школьной обязанности для учеников-беженцев министр назвал 1 сентября 2023 года.
- Ранее США продлили разрешение на пребывание беженцев из Украины еще на год.
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