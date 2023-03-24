Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек.

По словам чиновника, Польша негативно относится к длительному дистанционному обучению украинских детей-беженцев.

"Если такая ситуация длится два, три месяца или пять, то она не изменит много, однако если так будет продолжаться и дальше, мы должны ввести определенный механизм обучения, даже если эти дети не будут изъявлять желание посещать школы в Польше. Мы не можем разрешить , чтобы несколько тысяч детей из Украины были вне системы образования в течение года, двух или трех", - отметил министр.

Минобразования Польши сообщает, что в школах страны обучается около 187 тысяч украинских детей. При этом, по словам чиновников, точную цифру, сколько именно украинцев находится вне системы образования, назвать очень сложно. Однако в случае продолжения войны Варшаве придется вводить соответствующий механизм и отслеживать этот показатель.

Вероятной датой введения школьной обязанности для учеников-беженцев министр назвал 1 сентября 2023 года.