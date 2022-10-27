В Польше планировали презентацию книги идеолога Путина Дугина

Об этом сообщает "Польское радио".

В Гданьской высшей школе планировалась лекция по случаю выхода новой книги русского ультранационалиста Александра Дугина. Анонс произошедшего вызвал массовое возмущение у пользователей соцсетей, из-за чего презентацию отменили.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - объяснили в высшей школе.

Александр Дугин – ультраправый российский идеолог, который помог "посеять зерно для вторжения России в Украину". В 2014 году он, в частности, заявил, что "украинцев нужно убивать, убивать и убивать".

Около 22:00 субботы, 20 августа 2022 года, на окраине Москвы (РФ) взорвался и сгорел автомобиль, принадлежавший главе "Международного евразийского движения", одному из главных идеологов рашизма и вооруженного вторжения в Украину Александру Дугину. В авто была дочь Дугина Дарья

Она называла войну с Украиной "лучшими", что только может быть.

Считала современный Запад "фашистским" и "тоталитарным".

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