В Польше планировали презентацию книги идеолога Путина Дугина
Презентация книги идеолога русского фашизма Александра Дугина должна была состояться в Гданьской высшей школе в субботу, 29 октября, но она была отменена после возмущения в соцсетях
Об этом сообщает "Польское радио".
В Гданьской высшей школе планировалась лекция по случаю выхода новой книги русского ультранационалиста Александра Дугина. Анонс произошедшего вызвал массовое возмущение у пользователей соцсетей, из-за чего презентацию отменили.
"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - объяснили в высшей школе.
Александр Дугин – ультраправый российский идеолог, который помог "посеять зерно для вторжения России в Украину". В 2014 году он, в частности, заявил, что "украинцев нужно убивать, убивать и убивать".
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