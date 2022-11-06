В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб ребенок

Об этом местные СМИ в facebook .

Известно, что авария произошла в результате столкновения с грузовым автомобилем, нескольких пассажиров госпитализировали.

По данным СМИ, водитель грузовика, который ехал впереди микроавтобуса, резко затормозил, а водитель буса – не успел затормозить, после чего произошло столкновение с грузовиком, а затем микроавтобус въехал в ограждение.

30 октября в Тернопольской области перевернулся рейсовый автобус, среди травмированных есть ребенок.

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