В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб ребенок
В Польше на трассе А4 вблизи Тарнова опрокинулся бус с украинцами, погиб 13-летний мальчик
Об этом местные СМИ в facebook .
Известно, что авария произошла в результате столкновения с грузовым автомобилем, нескольких пассажиров госпитализировали.
По данным СМИ, водитель грузовика, который ехал впереди микроавтобуса, резко затормозил, а водитель буса – не успел затормозить, после чего произошло столкновение с грузовиком, а затем микроавтобус въехал в ограждение.
- 30 октября в Тернопольской области перевернулся рейсовый автобус, среди травмированных есть ребенок.
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