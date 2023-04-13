Об этом сообщает польское издание in Poland .

Отмечается, что ДТП произошло около 04:30 утра в польском селе Эльжбецини возле Буско-Здруя.

Водитель автобуса, вероятно, чтобы избежать столкновения с выскочившей на дорогу серной, резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

По данным правоохранителей, в автобусе ехало 14 человек (12 пассажиров и двое водителей). Три женщины и 15-летний подросток, получившие незначительные травмы, были доставлены в местную больницу.

Транспортное средство направлялось из Украины в Познань, в нем ехали только украинцы. Уцелевшие пассажиры после аварии остались на соседней заправке ждать другого автобуса.