В Польше перестанут принимать украинские гривни для обмена, - Центробанк РП
Narodowy Bank Polski предупредил, что эта неделя последняя, когда украинцы в Польше могут воспользоваться программой обмена гривен на злотые
Об этом говорится в сообщении банка.
"Национальный банк Польши вместе с Нацбанком Украины информируют о том, что программа обмена украинской гривни на польские злотые, который сделал возможным для нужд украинских граждан, находящихся в Польше, близится к завершению. Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski - неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", – отмечает Нацбанк Польши.
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За время действия программы через отделение Bank Polski совершили 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен, - сообщили в Narodowy Bank Polski.
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