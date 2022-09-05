Об этом говорится в сообщении банка.

"Национальный банк Польши вместе с Нацбанком Украины информируют о том, что программа обмена украинской гривни на польские злотые, который сделал возможным для нужд украинских граждан, находящихся в Польше, близится к завершению. Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski - неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", – отмечает Нацбанк Польши.

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За время действия программы через отделение Bank Polski совершили 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен, - сообщили в Narodowy Bank Polski.

23 августа президент Польши Анджей Дуда заверил украинцев во всесторонней поддержке.

В Варшаве заработал Центр помощи для украинцев "Бок о бок" , деятельность которого прежде всего будет направлена на помощь и поддержку тех, кто приехал из Украины, убегая от войны.

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