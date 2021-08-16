В Польше партия Туска догнала по рейтингу правящую "Право и Справедливость"

Об этом рассказывает "Газета Избирательная" со ссылкой на социологический опрос Kantar.



Напомним, Kantar Group - британская компания по исследованию рынка, основанная в 1992 году. В ее штате более 19 тыс. сотрудников, работающих в 100 странах в различных исследовательских дисциплинах, включая мониторинг социальных сайтов, эффективность рекламы, поведение потребителей, а также социологические исследования. Основными конкурентами являются GfK, GlobalData, Nielsen и Ipsos.



Согласно последнему исследованию компании, главная оппозиционная сила страны - "Гражданская платформа", которую летом возглавил бывший премьер-министр страны Дональд Туск, сравняла рейтинг с властной партией "Право и Справедливость".

Обе партии могут рассчитывать на поддержку 26% избирателей. Kantar сравнивает этот результат с исследованием, проведенным месяц назад, в котором "Право и Справедливость" получала 29% голосов респондентов.

Согласно оценке Kantar, за месяц правящая партия потеряла 3 пункта, в то время как "Гражданская коалиция выросла на 2%.

Рейтинг "Гражданской платформы" растет с момента, когда партию возглавил бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

В то же время, согласно исследованию 17% опрошенных поляков проголосовали бы за оппозиционное движение Шимона Главные "Польша 2050". Еще 10% поляков проголосовали бы за "левые" и 7% за ультраправую "Конфедерацию".

Напомним, по состоянию на начало июля - через месяц после возвращения Дональда Туска в польскую политику - рейтинг партии "Гражданская платформа вырос вдвое