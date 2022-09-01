Такое заявление сделал в четверг лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский перед презентацией в Варшаве рапорта о потерях, понесенных Польшей в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны, сообщает PAP.

В день 83-й годовщины вторжения Третьего Рейха в Польшу и начала Второй мировой войны Качиньский заявил, что Польша готова запросить у Германии компенсацию ущерба, нанесенного страной во время оккупации 1939-1945 годов.

Отчет о потерях, нанесенных Польше во время Второй мировой войны, был представлен сегодня в Королевском замке в Варшаве в присутствии премьер-министра Матеуша Моравецкого, маршала сейма Эльжбеты Витек и других официальных лиц. Отчет был подготовлен парламентской командой, действовавшей в предыдущий период. Над докладом работали около 30 экспертов (историков, экономистов, оценщиков недвижимости) и 10 рецензентов.

Итоговая сумма ущерба составила, согласно докладу, 6,2 трлн злотых (около 1,33 трлн евро).

"Польша потребует военных репараций, компенсации за все, что немцы сделали в Польше между 1939 и 1945 годами", – сказал Качиньский. Он признался, что ожидает негативной реакции со стороны германской власти. "Но за такие вещи нужно бороться, иногда в течение многих лет", – добавил он.

"Мы подчеркиваем, что это устранение определенного недостатка, определенного пробела в деятельности Польши как суверенного государства, что мы наконец-то объявляем то, о чем давно должны были объявить", – сказал он.

В ответ на такое заявление Польши министерство иностранных дел Германии сообщило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен, пишет Reuters.

"Позиция правительства Германии неизменна: вопрос о репарациях решен", - говорится в электронном письме представителя министерства и добавляется, что Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ.

"Это фундаментальная основа сегодняшнего европейского порядка. Германия несет свою политическую и нравственную ответственность за Вторую мировую войну", - добавил представитель ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, обратился к польскому народу в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны

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