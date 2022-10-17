В Польше ожидают прибытия до 800 тыс. беженцев из Украины этой зимой
Полмиллиона или даже 800 тысяч беженцев из Украины могут прибыть в Польшу этой зимой
Об этом заявила в интервью RMF FM подкарпатский воевода Эва Лениарт.
"Мы исходим из того, что существует риск новой волны беженцев. Информация, поступающая из западной части Украины после недавних нападений, не является оптимистичной", - призналась она.
Кроме этого, Лениарт также пояснила, что, по информации, которая до нее дошла, недавние российские атаки разрушили тепловые электростанции и другие объекты критической инфраструктуры. Это означает проблемы с отоплением, как жилья, так и мест коллективного пребывания людей.
"Я имею в виду, в частности, Львов, потому что мы знаем, что там будут проблемы. Многие жители, с которыми мы общаемся, выражают сомнения в том, смогут ли они пережить зиму в городе", - признала она.
Также Лениарт заверила, что когда речь идет о наплыве беженцев, то власти воеводства готовятся ко всем возможным сценариям развития событий. Она также упомянула о разговоре, который состоялся в середине сентября с главой Львовской областной государственной администрации.
Тогда он отметил, что во Львовской области находятся около 450 000 внутренне перемещенных лиц из восточной части Украины, и область готовится к наплыву около 500 000 новых людей.
"Мы предполагаем, что не менее 500 тысяч - это люди, которые могут принять решение приехать в Польшу, поскольку подготовленные места во Львове и окрестностях не позволяют пережить зимний период", - подчеркнула Лениарт.
Воевода пояснила, что сейчас функционирует один пункт приема – на железнодорожном вокзале в Перемышле. "С 1 октября мы возобновили работу пунктов поддержки беженцев в главных городах нашего воеводства - Жешуве, Перемышле, Ярославе", - добавила она. По словам Лениарта, в этих пунктах можно получить гуманитарную помощь, а также информацию об официальных формальностях и доступном жилье.
- На утро понедельника, 17 октября, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из автомобилей и пешеходов, автобусы отсутствуют.
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