В Польше ожидают попытки дестабилизации во время выборов от РФ и Беларуси
В преддверии парламентских выборов власти Польши ожидают попыток Беларуси и России дестабилизировать ситуацию в стране
Об этом заявил 8 сентября государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, передает "Радио Свобода".
По его словам, белорусские и российские государственные СМИ "посылают сигнал", что Варшава опасается "революции в польском обществе" во время выборов.
Жарин отметил, что польские власти "четко видят" расчет Кремля на "смену политической линии в Варшаве" и последующую "нормализацию двусторонних отношений". Он также отметил пропаганду, стремящуюся создать впечатление, что Польша угрожает Беларуси и России в военно-политическом смысле.
По его словам, такие нарративы адресованы внутренней аудитории в Беларуси и России, но с помощью социальных сетей они также достигают части польского общества.
"Избирательный процесс и подсчет голосов настолько хорошо подготовлены, что дестабилизировать ситуацию в Польше будет нелегко", – сказал Жарин, уточнив, однако, что "мы должны быть готовы" к таким попыткам Беларуси и России.
Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.
- Напомним, 5 сентября стало известно, что вооруженный белорусский пограничник пилил отверстие в заборе на территории Польши. Увидев своих польских коллег, он сбежал.
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