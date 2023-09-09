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В Польше ожидают попытки дестабилизации во время выборов от РФ и Беларуси

9 сентября, 2023 суббота
00:55
Мир

В преддверии парламентских выборов власти Польши ожидают попыток Беларуси и России дестабилизировать ситуацию в стране

Об этом заявил 8 сентября государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, передает "Радио Свобода".

По его словам, белорусские и российские государственные СМИ "посылают сигнал", что Варшава опасается "революции в польском обществе" во время выборов.

Жарин отметил, что польские власти "четко видят" расчет Кремля на "смену политической линии в Варшаве" и последующую "нормализацию двусторонних отношений". Он также отметил пропаганду, стремящуюся создать впечатление, что Польша угрожает Беларуси и России в военно-политическом смысле.

По его словам, такие нарративы адресованы внутренней аудитории в Беларуси и России, но с помощью социальных сетей они также достигают части польского общества.

"Избирательный процесс и подсчет голосов настолько хорошо подготовлены, что дестабилизировать ситуацию в Польше будет нелегко", – сказал Жарин, уточнив, однако, что "мы должны быть готовы" к таким попыткам Беларуси и России.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.

  • Напомним, 5 сентября стало известно, что вооруженный белорусский пограничник пилил отверстие в заборе на территории Польши. Увидев своих польских коллег, он сбежал.
Россия
Польша
вибори
Белорусь
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