Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на слова заместителя министра здоровья Польши Вальдемара Краски.

В ведомстве признают: несмотря на большой наплыв беженцев из Украины, многие из которых не вакцинированы от коронавируса, эпидемиологическая ситуация в стране изменилась к лучшему. Например, за последние сутки, 15 мая, в Польше зафиксировали только 95 случаев COVID-19. В больницах находится менее тысячи больных, из них 51 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. То есть случаи заражения коронавирусом фиксируют, людей госпитализируют, однако это несравнимо с периодом, когда в госпитализации одновременно нуждались 30 тысяч пациентов.

В то же время премьер-министр этой страны Матеуш Моравецки призвал польских граждан продолжать соблюдать правила карантина, поскольку осенью может быть очередная волна эпидемии. Как это было в 2020 и 2021 годах. Медики соглашаются с чиновником: с наступлением холодов традиционно активизируются респираторные вирусные инфекции.

Напомним, с 28 марта в Польше отменили обязанность прохождения карантина для людей, приехавших из-за границы, и ношение масок в общественных местах. Исключением оставались и остаются медицинские учреждения – больницы, поликлиники и аптеки, куда без средств индивидуальной защиты не пустят. Кроме того, учитывая изменение положения эпидемии на положение эпидемиологической угрозы с понедельника, 16 мая, упразднена должность уполномоченного правительства по национальной программе иммунизации Польши от коронавируса.

Состояние эпидемии в Польше, напомним, было введено 20 марта 2020 года.

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