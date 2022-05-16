В Польше отменили состояние эпидемии. Но сохранили положение эпидемиологической угрозы
Положение эпидемиологической угрозы будет действовать по меньшей мере до сентября этого года
Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на слова заместителя министра здоровья Польши Вальдемара Краски.
В ведомстве признают: несмотря на большой наплыв беженцев из Украины, многие из которых не вакцинированы от коронавируса, эпидемиологическая ситуация в стране изменилась к лучшему. Например, за последние сутки, 15 мая, в Польше зафиксировали только 95 случаев COVID-19. В больницах находится менее тысячи больных, из них 51 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. То есть случаи заражения коронавирусом фиксируют, людей госпитализируют, однако это несравнимо с периодом, когда в госпитализации одновременно нуждались 30 тысяч пациентов.
В то же время премьер-министр этой страны Матеуш Моравецки призвал польских граждан продолжать соблюдать правила карантина, поскольку осенью может быть очередная волна эпидемии. Как это было в 2020 и 2021 годах. Медики соглашаются с чиновником: с наступлением холодов традиционно активизируются респираторные вирусные инфекции.
Напомним, с 28 марта в Польше отменили обязанность прохождения карантина для людей, приехавших из-за границы, и ношение масок в общественных местах. Исключением оставались и остаются медицинские учреждения – больницы, поликлиники и аптеки, куда без средств индивидуальной защиты не пустят. Кроме того, учитывая изменение положения эпидемии на положение эпидемиологической угрозы с понедельника, 16 мая, упразднена должность уполномоченного правительства по национальной программе иммунизации Польши от коронавируса.
Состояние эпидемии в Польше, напомним, было введено 20 марта 2020 года.
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