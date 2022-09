Об этом сообщает BBC.

Из-за позиции Уотерса депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух призвал людей бойкотировать концерты. В городском совете подготовили проект резолюции об объявлении музыканта персоной нон решётки. Голосование за этот документ должно состояться на сессии 28 сентября.

"Учитывая преступное нападение России на Украину, а также увеличение количества военных преступлений, совершенных российскими солдатами, становящимися известными (депутаты, - ред.) выражают возмущение тезисами и заявлениями, сделанными г-ном Роджером Уотерсом в связи с вторжением России в Украину" , – говорится в резолюции.

Уотерс ответил на это в сообщении на Facebook.

"Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone", - написал он, ссылаясь на текст песни Pink Floyd Another Brick in the Wall.

Он опроверг сообщение о том, что он или его команда самостоятельно отменили концерты и обвинил Вантуха в "драконовской цензуре" его творчества.

Промоутер концерта Live Nation Poland подтвердил отмену мероприятий, но не указал причину.

5 сентября Роджер Уотерс адресовал Елене Зеленской сообщение, в котором призвал к "прекращению бойни" в Украине, в частности, раскритиковав предоставление Западом оружия украинской армии. Уотерс призвал остановить "гражданскую войну на Востоке" и признать "автономию" Донецка и Луганска (очевидно, имея в виду незаконные вооруженные группировки "ЛНР" и "ДНР").

В ответ Зеленская написала в твиттере, что Россия вторглась в Украину и теперь разрушает города и убивает мирных жителей. "Роджер Уотерс, ты должен просить мира у президента другой страны", - отметила она.

