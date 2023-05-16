В Польше открыли медцентр для обслуживания украинских беженцев

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинские беженцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут пройти диагностику и получить амбулаторное лечение в рамках первичной медико-санитарной помощи.

Также предоставляются некоторые виды специализированной помощи, в частности, лабораторная и визуализационная диагностика, вакцинация взрослых и детей, а также консультации педиатра, гинеколога, хирурга, психолога.

Записаться можно по телефонам 261 817 852 или напрямую в регистратуре заведения по адресу: город Варшава, ул. Szaserów, 128.

Центр медобслуживания соискателей убежища работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00.