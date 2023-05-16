В Польше открыли медцентр для обслуживания украинских беженцев
В Варшаве заработал новый Центр медицинского обслуживания граждан Украины, прибывших в Польшу из-за военных действий
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Украинские беженцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут пройти диагностику и получить амбулаторное лечение в рамках первичной медико-санитарной помощи.
Также предоставляются некоторые виды специализированной помощи, в частности, лабораторная и визуализационная диагностика, вакцинация взрослых и детей, а также консультации педиатра, гинеколога, хирурга, психолога.
Записаться можно по телефонам 261 817 852 или напрямую в регистратуре заведения по адресу: город Варшава, ул. Szaserów, 128.
Центр медобслуживания соискателей убежища работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00.
- В конце марта стало известно, что Варшава рассматривает введение обязательного посещения польских школ детьми-беженцами, которые учатся дистанционно. К мерам прибегнут, если война продолжится.
- В польские школы не ходят около 56% детей, переехавших в страну после начала полномасштабной войны. За последние полгода 10 тысяч или более 8% украинских учеников средних школ выбыли из системы образования Польши.
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