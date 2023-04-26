В Польше откроют центр для ремонта украинских танков Leopard 2

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пишет Укринформ .

Он рассказал, что еще в прошлую пятницу вместе с украинскими и немецкими чиновниками подписал в Рамштайне соглашение о создании в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Leopard 2 Украины.

Блащак отметил, что в Украину прибудут два батальона танков Leopard 2 моделей A4 и A6, которые и будут обслуживаться в Bumar-Labedy. Он также объяснил, что предприятие имеет 20 лет опыта обслуживания и ремонта польских Leopard 2 А4.

Министр обороны Польши подчеркнул, что есть определенные вызовы для ремонта этих танков из-за ограниченного доступа к запчастям. Чтобы облегчить ситуацию, одним из подписантов соглашения выступил немецкий министр, поскольку Германия является производителем танков Leopard.

"Я очень хотел, чтобы немцы также чувствовали ответственность, и этот процесс проходил быстро и эффективно", - объясняет Блащак.