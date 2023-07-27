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В Польше откроют академию HIMARS и 1-ю ракетную бригаду

27 июля, 2023 четверг
16:35
Мир

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что после 18 лет перерыва в стране создадут первую ракетно-артиллерийскую бригаду и откроют академию HIMARS

Об этом информирует Dziennik Gazeta Prawna.

Вновь ракетно-артиллерийская бригада будет дислоцироваться в двух городах - Торуне и Ожише. Она войдет в состав 16-й механизированной дивизии, отвечающей за безопасность в северо-восточной части Польши.

"Чтобы научить больше артиллеристов, мы создали академию HIMARS по образцу Академии Abrams, также в сотрудничестве с V корпусом армии США", – заявил министр обороны.

По его словам, благодаря Академии Польша сможет сотрудничать с союзниками из стран Балтии, которые также приобрели эти системы.

Блащак напомнил, что в 2005 году в Польше расформирован последний дивизион, оснащенный советским тактическим ракетным комплексом "Точка У", который бьет на расстояние 70 км. В настоящее время страна имеет системы HIMARS с радиусом действия до 300 км.

Глава минобороны подчеркнул, что задачей польских властей является оснащение армии оружием, которое будет эффективным в сдерживании агрессора "заставит Россию не решаться на вторжение в Польшу".

  • В феврале США одобрили продажу Польши американских реактивных установок HIMARS. Польша подала в США запрос на покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.
  • 25 мая в Польшу прибыли две установки ракетного комплекса HIMARS из США и элементы системы PATRIOT.
Польша
HIMARS
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