Об этом информирует Dziennik Gazeta Prawna.

Вновь ракетно-артиллерийская бригада будет дислоцироваться в двух городах - Торуне и Ожише. Она войдет в состав 16-й механизированной дивизии, отвечающей за безопасность в северо-восточной части Польши.

"Чтобы научить больше артиллеристов, мы создали академию HIMARS по образцу Академии Abrams, также в сотрудничестве с V корпусом армии США", – заявил министр обороны.

По его словам, благодаря Академии Польша сможет сотрудничать с союзниками из стран Балтии, которые также приобрели эти системы.

Блащак напомнил, что в 2005 году в Польше расформирован последний дивизион, оснащенный советским тактическим ракетным комплексом "Точка У", который бьет на расстояние 70 км. В настоящее время страна имеет системы HIMARS с радиусом действия до 300 км.

Глава минобороны подчеркнул, что задачей польских властей является оснащение армии оружием, которое будет эффективным в сдерживании агрессора "заставит Россию не решаться на вторжение в Польшу".