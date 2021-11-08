В Польше от коронавируса вакцинировалось 55% жителей страны
Двумя дозами и однодозовой вакциной Johnson&Johnson в государстве привито уже 20 млн 056 тыс. человек
В Польше от коронавирусной инфекции полностью вакцинировалось более 20 млн. граждан.
Об этом сообщает польское Минздрав в Twitter.
Как отмечается, первую дозу вакцины против коронавируса в Польше получили более 20,3 млн человек, а полностью вакцинированы (двумя дозами и однодозовой вакциной Johnson&Johnson) уже 20 млн 056 тыс. человек. Это составляет около 55% обитателей страны.
ℹ️Wykonaliśmy 39 459 792 szczepienia— #SzczepimySię (@szczepimysie) November 7, 2021
1️⃣dawką wykonano 20 352 407 szczepień
✅w pełni zaszczepione są 20 056 333 (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)
Więcej szczegółów znajdziecie Panstwo w naszym serwisie ⤵️ https://t.co/NMqyTPXfQo pic.twitter.com/IJElvoYmAP
По информации Минздрава Польши, после осуществления 39,4 млн прививок в 16 тыс. случаев зафиксированы побочные реакции, но большинство из них не представляли угрозы жизни и здоровью людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Епресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.28
-
EUR
Покупка 29.96Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное