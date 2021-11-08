В Польше от коронавируса вакцинировалось 55% жителей страны

В Польше от коронавирусной инфекции полностью вакцинировалось более 20 млн. граждан.

Об этом сообщает польское Минздрав в Twitter.

Как отмечается, первую дозу вакцины против коронавируса в Польше получили более 20,3 млн человек, а полностью вакцинированы (двумя дозами и однодозовой вакциной Johnson&Johnson) уже 20 млн 056 тыс. человек. Это составляет около 55% обитателей страны.

ℹ️Wykonaliśmy 39 459 792 szczepienia



1️⃣dawką wykonano 20 352 407 szczepień



✅w pełni zaszczepione są 20 056 333 (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów znajdziecie Panstwo w naszym serwisie ⤵️ https://t.co/NMqyTPXfQo pic.twitter.com/IJElvoYmAP — #SzczepimySię (@szczepimysie) November 7, 2021

По информации Минздрава Польши, после осуществления 39,4 млн прививок в 16 тыс. случаев зафиксированы побочные реакции, но большинство из них не представляли угрозы жизни и здоровью людей.



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