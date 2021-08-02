В Польше остановили подпольную фабрику по производству сигарет: задержаны семь украинцев

Об этом рассказывает " Польское радио ".

Польские пограничники вместе с прокуратурой города Белосток прекратили деятельность одной из крупнейших незаконных фабрик сигарет в стране.

Сообщается, что во время операции задержаны 16 человек, 7 из которых - граждане Украины, остальные - поляки. Изъято более 1,6 млнштук нелегальных сигарет и более 13 т готового табака.

По информации следователей, группа, которая занималась изготовлением незаконных сигарет, действовала от августа 2020 в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах. Задержанных подозревают также в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности, в Германии и Великобритании.

Незаконная фабрика находилась на территории одного из поместий в н.п. Новодворы.



Правоохранители обнаружили там два больших производственные цеха с фрезой и составами, разделенные на несколько помещений, заполненных картонными коробками с сигаретами и готовым табаком. В помещениях изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний и многое материалов для производства.

Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Задержанным полякам и украинцам предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе. Один из задержанных дополнительно обвинили в управлении этой группой. Мужчин также подозревают в незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.

