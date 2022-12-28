В Польше осталось 950 тыс. украинских беженцев
В Польше на конец декабря осталось 950 тысяч украинских беженцев против 1,4 млн, которые имели номер PESEL летом
Об этом сообщил заместитель руководителя Польского фонда развития Бартош Марчук.
"Сейчас в Польше 950 тысяч беженцев, что более чем на 400 тысяч меньше, чем во время пика летом, когда по базе PESEL (индивидуальный налоговый номер) было 1,4 миллиона", - написал он, подводя итоги 2022 года.
По подсчетам Марчука, также в Польше проживает 1,2 – 1,3 миллиона украинцев, прибывших в республику до 24 февраля.
"Итого - около 2,3 миллиона", - отметил он.
65% детей школьного возраста посещают польские школы, 50% дошкольников устроены в детские сады, написал Марчук.
- В конце ноября польское правительство одобрило законопроект, по которому украинские беженцы, которые некоторое время проживают в государственных коллективных центрах, должны частично платить за проживание .
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