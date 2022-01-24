В Польше опровергли информацию о назначении Шевченко главным тренером сборной

Об этом сообщает Sport24 .



По словам Квятковского, вся информация, которая сейчас появляется в сети, не соответствует действительности.



"Информация не соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас можем сказать – новый главный тренер будет объявлен 31 января. Остальные — слухи", — сказал пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.