В Польше оппозиционная "Гражданская платформа" удвоила свой рейтинг после возвращения Туска

Об этом говорится в исследовании общественного мнения, проведенном институтом IBRiS для портала Onet .



За "Гражданскую платформу" готовы отдать голоса 26,2% респондентов. В конце июня, рейтинг партии был ниже на 10 пунктов.



Зато поддержка правящей партии "Право и справедливость" заметно сократилась, впрочем "ПиС до сих пор на первом месте симпатий поляков с 33,6% поддержки.

Изменение электоральных настроений поляков совпадает с возвращением в политику бывшего польского премьера Дональда Туска, который в начале июля возглавил "Гражданскую платформу".



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До избрания президентом Евросовета в 2014 году Туск был среди соучредителей оппозиционной партии, а в 2007-2014 занимал должность премьер-министра Польши.

Разрыв между двумя основными политическими силами Польши сократился с 15,6 до 7,4 пункта.



Наибольшие потери демонстрирует оппозиционное движение Шимона Главные "Движение Польша 2050" - рейтинг упал на 7%. За него готовы отдать голоса 10,9% опрошенных.



Недавно советник лидера партии "Движение Польша 2050", экс-посол РП в России Катаржина Пелчинска-Наленч заявила, что однажды придется "закрыть глаза на оккупацию Крыма", чтобы русские "почувствовали свои европейские корни".



Еще более 7% респондентов выразили поддержку "левых", более 5% - ультраправой "Конфедерации"