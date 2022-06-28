В Польше объявили сбор средств на "байрактар" для ВСУ
Польский журналист Славомир Сераковский объявил сбор средств на боевой беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ
Об этом журналист написал в Facebook.
"Не будем пассивно наблюдать, как убивают украинских детей и разрушают еще один город. Давайте поучаствуем в этой борьбе", - призвал журналист.
Цель инициативы – собрать для ВСУ 4,5 млн злотых (более $1 млн).
- Ранее украинцы по призыву шоумена и волонтера Сергея Притулы за три дня собрали средства на 4 "байрактара".
- Производитель заявил , что отдаст бесплатно дроны, на которые украинцы собирали средства.
- Фонд Притулы взялся собрать 500 млн грн на три "байрактара". За сутки поступило более 300 млн на две "птички"
- В мае на байрактар для ВСУ собрали €5 млн жители Литвы. После этого изготовитель бесплатно отдал беспилотник, на который собрали деньги литовцы.
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