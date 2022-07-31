В Польше объявили новое имя для военной базы США

Об этом сообщает Onet.pl.

Отмечается, что полное название военной базы США – Военный комплекс имени генерала Тадеуша Костюшко – Camp Kosciuszko. Здесь будет базироваться V корпус сил США в Европе.

База названа в честь Тадеуша Костюшко, который является и польским, и американским национальным героем.

По словам польского министра, это название должно подчеркнуть очень крепкие и тесные отношения между Польшей и США.

"Эти отношения очень глубоко укоренены в истории обеих наших стран, тесные отношения между Польшей и Соединенными Штатами являются одним из столпов безопасности Польши, а также безопасности стран Североатлантического альянса на восточном фланге НАТО", - заявил Блащак.

По его словам, эти отношения "закреплены в глубокой истории, и одним из символов этих отношений является фигура Тадеуша Костюшко, героя двух наций - польской и американской".

Известно, что соглашение об усилении присутствия американских войск было подписано 15 августа 2020 года. Показательный момент – тогда польская сторона предложила назвать базу в честь тогдашнего президента США Дональда Трампа Camp Trump.

Польша выступила за увеличение присутствия НАТО в своей стране на саммите в Мадриде.

27 июля стало известно, что военно-воздушные силы США направили с Аляски шесть истребителей пятого поколения F-22 в Польшу в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Альянса.

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