В Польше объявили новое имя для военной базы США
Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии названия новой военной базы под Познанью, где дислоцируются войска США
Об этом сообщает Onet.pl.
Отмечается, что полное название военной базы США – Военный комплекс имени генерала Тадеуша Костюшко – Camp Kosciuszko. Здесь будет базироваться V корпус сил США в Европе.
База названа в честь Тадеуша Костюшко, который является и польским, и американским национальным героем.
По словам польского министра, это название должно подчеркнуть очень крепкие и тесные отношения между Польшей и США.
"Эти отношения очень глубоко укоренены в истории обеих наших стран, тесные отношения между Польшей и Соединенными Штатами являются одним из столпов безопасности Польши, а также безопасности стран Североатлантического альянса на восточном фланге НАТО", - заявил Блащак.
По его словам, эти отношения "закреплены в глубокой истории, и одним из символов этих отношений является фигура Тадеуша Костюшко, героя двух наций - польской и американской".
Известно, что соглашение об усилении присутствия американских войск было подписано 15 августа 2020 года. Показательный момент – тогда польская сторона предложила назвать базу в честь тогдашнего президента США Дональда Трампа Camp Trump.
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