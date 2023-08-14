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В Польше обвинили в шпионаже и арестовали двух россиян, распространявших агитки ЧВК Вагнера

14 августа, 2023 понедельник
15:30
Мир

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух граждан РФ, распространявших пропагандистские материалы ЧВК Вагнера в Кракове и Варшаве

Об этом министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил в Twitter.

"ABW в сотрудничестве с полицией идентифицировали и задержали двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве. Обоим выдвинули обвинения, среди прочего, в шпионаже, их арестовали. Больше информации вскоре", - написал Каминский.

  • На прошлой неделе в Польше, в частности в Кракове, в нескольких местах обнаружили наклейки с приглашением в российскую ЧВК Вагнера.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили, что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор. Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Белоруссией и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. Для усиления пограничной службы на границе с Белоруссией Польша собирается удерживать 10 тысяч военных.

12 августа в Польше заявили о начале операции Ryngraf. На границе с белорусами развернута польская военно-оперативная группа. Также стало известно, что Варшава усилит защиту польско-белорусской границы вертолетами и танками.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 14 августа отметил : он считает, что находящаяся в Беларуси ЧВК Вагнера может провести поиск слабо контролируемых участков границ Польши и Литвы, а также выводить из строя технические средства наблюдения

Польша
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