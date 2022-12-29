В Польше обнаружили тело убитого украинского гастарбайтера
В городе Острув Мазовецкая недалеко от Варшавы нашли убитым 55-летнего гражданина Украины, работавшего на местном заводе
Об этом сообщает PAP.
Владелец жилья, которое снимал украинец, обнаружил тело во вторник. В полиции отметили, что квартира была заперта на ключ, внутри – чистота и порядок.
"Были проведены активные следственные действия. Внешний осмотр обнаружил многочисленные ножевые раны на груди и спине мужчины", - сообщила представитель местной прокуратуры Эльжбета Лукасевич.
Правоохранительные органы проводят расследование.
По информации издания, мужчина с 2019 года работал на расположенном неподалеку молокозаводе.
- Напомним, Польша стала страной, которая после начала широкомасштабной агрессии России приняла больше всего беженцев из Украины. Часть из них вернулась на Родину, еще часть поехала дальше в Европу. В Польше на конец декабря осталось 950 тысяч украинских беженцев.
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