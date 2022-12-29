В Польше обнаружили тело убитого украинского гастарбайтера

Об этом сообщает PAP.

Владелец жилья, которое снимал украинец, обнаружил тело во вторник. В полиции отметили, что квартира была заперта на ключ, внутри – чистота и порядок.

"Были проведены активные следственные действия. Внешний осмотр обнаружил многочисленные ножевые раны на груди и спине мужчины", - сообщила представитель местной прокуратуры Эльжбета Лукасевич.

Правоохранительные органы проводят расследование.

По информации издания, мужчина с 2019 года работал на расположенном неподалеку молокозаводе.

Напомним, Польша стала страной, которая после начала широкомасштабной агрессии России приняла больше всего беженцев из Украины. Часть из них вернулась на Родину, еще часть поехала дальше в Европу. В Польше на конец декабря осталось 950 тысяч украинских беженцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb