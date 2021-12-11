В Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером, посадившим самолет с Протасевичем
В Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером авиарейса Ryanair, который приказал посадить самолет с оппозиционным блоггером Романом Протасевичем в Минске
Об этом сообщает hromadske .
Видео с доказательствами опубликовал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По данным польских спецслужб, через 30 минут после того, как в аэропорту Минска начал работать диспетчер Олег Галегов, в комнату диспетчеров вошел офицер белорусских спецслужб. Он сообщил Галегову и второму диспетчеру о том, что на борту самолета есть бомба, поэтому он должен приземлиться в аэропорту Минска.
Для связи с самолетом Ryanair создали отдельную частоту, чтобы разговор не был слышен экипажам других самолетов. Диспетчер сообщил пилоту, что, по информации спецслужб, на борту может быть бомба, и рекомендовал самолету совершить посадку в Минске.
На записи слышен голос, подсказывающий диспетчеру, что отвечать на вопросы пилота. В частности, диспетчер передает, что код опасности "красный".
Отмечается, что самолет Ryanair, направлявшийся в Вильнюс, был переправлен в сторону Минска, хотя до входа в воздушное пространство Литвы оставалось две минуты.
- Напомним, 23 мая в Минске задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич , который вместе с Софией Сапегой находился на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
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