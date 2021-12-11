В Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером, посадившим самолет с Протасевичем

Об этом сообщает hromadske .

Видео с доказательствами опубликовал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По данным польских спецслужб, через 30 минут после того, как в аэропорту Минска начал работать диспетчер Олег Галегов, в комнату диспетчеров вошел офицер белорусских спецслужб. Он сообщил Галегову и второму диспетчеру о том, что на борту самолета есть бомба, поэтому он должен приземлиться в аэропорту Минска.

Для связи с самолетом Ryanair создали отдельную частоту, чтобы разговор не был слышен экипажам других самолетов. Диспетчер сообщил пилоту, что, по информации спецслужб, на борту может быть бомба, и рекомендовал самолету совершить посадку в Минске.

На записи слышен голос, подсказывающий диспетчеру, что отвечать на вопросы пилота. В частности, диспетчер передает, что код опасности "красный".

Отмечается, что самолет Ryanair, направлявшийся в Вильнюс, был переправлен в сторону Минска, хотя до входа в воздушное пространство Литвы оставалось две минуты.