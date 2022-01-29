В Польше не рискнули назначить Шевченко тренером сборной из-за его дружбы с российским олигархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
Одной из причин отказа от назначения украинца Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши по футболу стали его дружеские отношения с российским олигархом Романом Абрамовичем
Об этом сообщает Przeglad Sportowy .
По информации издания, Андрея Шевченко не рискнули назначить главным тренером сборной Польши из-за того, что он дружит с российским олигархом и владельцем английского футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, являющимся одним из спонсоров сборной России.
Именно против российской команды поляки проведут следующий матч в полуфинале квалификации чемпионата мира-2022.
Другой причиной стало то, что Шевченко не смог расторгнуть контракт с итальянской "Дженоа", в которой был уволен с должности главного тренера, но продолжает получать зарплату.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира – 2022 с россиянами.
- Напомним, 28 января стало известно, что новым главным тренером сборной Польши станет поляк Адам Навалка.
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