В Польше не рискнули назначить Шевченко тренером сборной из-за его дружбы с российским олигархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy

Об этом сообщает Przeglad Sportowy .

По информации издания, Андрея Шевченко не рискнули назначить главным тренером сборной Польши из-за того, что он дружит с российским олигархом и владельцем английского футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, являющимся одним из спонсоров сборной России.

Именно против российской команды поляки проведут следующий матч в полуфинале квалификации чемпионата мира-2022.

Другой причиной стало то, что Шевченко не смог расторгнуть контракт с итальянской "Дженоа", в которой был уволен с должности главного тренера, но продолжает получать зарплату.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира – 2022 с россиянами.