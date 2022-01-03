В Польше не исключают возможного усиления карантина

Об этом сообщает ЕН.

Министр сообщил, что правительство рассматривает введение новых ограничений.

"Когда весь арсенал прививок исчерпан, используется все, что осталось под рукой. Под рукой остаются ограничения", - сказал он.

"Если мы увидим продолжение тенденции роста количества заражений, мы будем принимать более жесткие решения", - сказал Недзельский.

По его словам, решения об этом могут быть приняты 5 или 7 января.



"Тогда мы будем говорить о школах, о закрытии торговых центров, например", – добавил Недзельский.

Министр отметил, что за 2 января в Польше было выявлено 6 422 новых инфицирования коронавирусом.

"Мы начали год с приростом заболеваемости на 10%, а вчера – более чем на 25%. Это явный сигнал", - подчеркнул он.