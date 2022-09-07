В Польше не исключают войну с Россией в ближайшие годы

Об этом сообщил заместитель министра обороны Марцин Оцеп в интервью РАР .

"Россия застряла в Украине, и мы не видим серьезной непосредственной угрозы российского вторжения в Польшу в ближайшие 2-3 года. Кто-то говорит, что это даст нам 7 или даже 9 лет покоя, а кто-то говорит, что 2-3 года. Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине", – отметил он.

Он отметил, что Польша имеет общую границу с Россией и Беларусью, что также несет угрозу вторжения.

По словам чиновника, пока Россия ведет войну против Украины, Польше можно не беспокоиться. Но все зависит от того, как закончится война в Украине.

Оцепа заявил, что это время Варшава должна потратить на укрепление обороноспособности. Поэтому в проект госбюджета на 2023 год закладывают рекордные 97 млрд злотых (свыше 2 млрд долларов). При этом в Фонд Вооруженных сил Польши выделят от 30 до 40 млрд злотых.

4 августа стало известно, что правительство Республики Польша планирует установить в этом году на границе с Калининградской областью электрический забор.

По состоянию на 14 августа известно, что Республика Польша работает над концепцией , позволяющей отказывать россиянам в выдаче виз.

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