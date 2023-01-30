В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
Польша готова передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО. Эти самолеты помогут ВСУ отражать возможное наступление России
Об этом 30 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — сказал Моравецкий, комментируя вероятность передачи Украине истребителей F-16.
- 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины относительно поставляемого Западом оружия включает истребители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.54Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное