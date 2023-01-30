В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16

Об этом 30 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — сказал Моравецкий, комментируя вероятность передачи Украине истребителей F-16.

26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.

25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины относительно поставляемого Западом оружия включает истребители.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb